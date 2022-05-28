Ordu´da silahlı kavga: 2 yaralı

Bu iller için sağanak uyarısı

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ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Ünye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında, araçlarıyla karşılaştıkları yolda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö. ve N.Ö. araçlarında bulunan tabancalarla ateş edip, kaçtı. Mermilerin isabet ettiği A.M. ile M.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye

2022-05-28 14:44:37



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