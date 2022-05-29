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Ünye'ye panorama bakış Kuşbakışı şehre bakan Panorama Kafe görkemli törenle açıldı

İHA

Ünye'ye panorama bakış Kuşbakışı şehre bakan Panorama Kafe görkemli törenle açıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde belediye tarafından yapılan "Asarkaya Panorama Kafe", düzenlenen görkemli törenle hizmete sunuldu.
Ünye Belediyesi tarafından şehirden 350 metre yükseklikte, tabiata uygun ve hiçbir ağaç zarar görmeden inşa edilen ‘Asarkaya Panorama Kafe’ 624 metrekare kapalı alan ve 1900 metrekarelik ormanlık alanla vatandaşların hizmetine açıldı. Doğayla iç içe ve yıllardır ormanlık alan içerisinde vatandaşların tercih etmesi için dizayn edilen Panorama Kafe Restoran, iç mimarisiyle de dikkat çekiyor.

“Şehrimize artık yukarıdan bakmak var”
Şehirden yüksekliğiyle dikkat çeken Asarkaya Panorama Kafe’nin yukarıdan Ünye’ye bakılmasıyla dikkat çektiğini ifade eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Asarkaya Kent Ormanımıza baktığımızda şehre bir aşağıdan bir de yukarıdan bakmak vardı. Onun için Asarkaya Kent Ormanımıza bir Panorama Kafe Restoran yapılması yakışır dedik. Ancak yolu olmadığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza yol konusunda istişarelerde bulunduk. Bizler de yol desteğini boş çıkarmamak ve buradaki yapılan durumu daha da güzelleştirerek bu hale getirdik. Bu tesisimizi kıymetli vatandaşlarımıza kazandırdık” dedi.

“Ünye sosyal alanda zenginleştirilmiş”
Ünye’nin sosyal alanda zenginleşmesine dikkat çeken Kaymakam Ayhan Işık, “Turizm anlamında Ünyemize değer katacak projenin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizin denize en yakın mesire alanı olan Asarkaya Kent Ormanımız gibi sosyal yaşam anlamında zenginleştirilmiş proje çalışmalarını Ünyemize kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Ünye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ünye hem Karadeniz’in incisi hem de dünyanın kadim bir şehri"
Ünye’nin dünyada parmakla gösterilecek bir şehir olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise “Asarkaya zaten çok güzel bir orman. Buraya güzel bir eseri kazandırmak üzere bir çalışma yapmaya karar verdik. Bakanlığımız döneminde burası kent ormanı oldu. Buraya geldiğimizde peş peşe çalışmalar yapmaya başladık. Bunlardan bir tanesi yoldu. Yolumuzu geniş bir şekilde asfalt yaptık. Onun dışında suyunu ve alt yolunu yapımını tamamladık. Tabii, bunlar aslında bir bütünün ufak parçaları. Ünye hem Karadeniz’in incisi hem de dünyanın kadim bir şehridir. Böyle olması için de buranın kendi ismine layık olması şeklinde çalışmalar yaptık. Doğalgazı, içme suyu olarak bu alanı şehrimizin insanlarına kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Asarkaya Panorama Kafe’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa ayrıca Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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