Ordu'da tarihi kale dehlizine raylı sistem 



Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'da, tarihi M.Ö. 200-250 yıllarına dayanan, Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve güllelerin bulunduğu tarihi kalenin 250 metrelik dehlizine ziyaretçiler için raylı sistem kuruluyor. Bu sayede turistler, raylı sisteme monte edilecek vagonla dehlize inip çıkabilecek.

İlçenin Güzelkale Mahallesi´ndeki M.Ö. 200 ile 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından yaptırılan Ünye Kalesi'nin bugüne kadar girilemeyen dehlizleri, turizme kazandırılıyor. Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ünye Belediyesi iş birliğiyle Ünye Kalesi'nde kapalı olan dehlizler temizlenmesi için proje hazırlandı. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca projenin kabul edilmesiyle 2016'da kalede çalışma başlatıldı. İki etap olmak üzere yapılan çalışmalarda önce kalenin etrafındaki surlar gün yüzüne çıkarılarak, çevre düzenlemesi yapıldı.

DEHLİZE RAY DÖŞENECEK

İkinci etap çalışmalarında ise dehlizlerin temizliği gerçekleştirildi. Ekipler, ilk dehlizde 26 metre, ikincide de 250 metre derinliğe ulaştı. Ayrıca çalışmalar kapsamında dehlizlerden Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve gülleler de bulundu. Yıl sonunda tamamlanması planlanan çalışmaların ardından kalenin turizme açılması planlanıyor. Proje kapsamında 250 metre uzunluktaki dehlize raylı sistem kurulacak. Kaleyi ziyaret edecek olan turistler de raylı sistemle dehlizin içine inip çıkabilecek.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçelerinde yer alan kalenin, içinde 2 dehliz bulunmasından dolayı diğer kalelerden ayrıldığını belirterek, "Kral Mithridates´in Türkiye´nin belirli bölgelerinde kaleleri var ama Ünye Kalesi´nin bu kalelerden ayıran özellik, 2 adet dehlizinin bulunması. Bu dehlizlerden bir tanesinin yaklaşık 250 metre derinlikte olmasıdır. O yıllardaki dini inanışa göre kendini dünyadan soyutlayarak günahlardan arındıkları düşüncesi olduğu gibi diğer rivayete göre savaşlarda su ihtiyacını karşılayabilmesi için su kuyusunun oluşturulduğu ifade edilmektedir" diye konuştu.

Çalışmaların yıl sonuna kadar bitirileceğini ve kalenin turizme açılacağını kaydeden Tavlı, "Çalışmalarımızda önce dehlizlerin temizliğini gerçekleştirdik. Dehlizi ziyaret edilebilir bir hale dönüştürmek için başlattığımız çalışmaları Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile ortak yürüterek hazırladığımız projemizle 250 metre derinlikteki zeminin ve çevresinin ziyaret edilebilmesini sağlayacağız. Arkeolojik çalışmalar neticesinde projemizi hayata geçireceğiz. Dehliz içerisine raylı sistemin kuruluş çalışmaları devam ederken kale içerisinde oluşturulacak yürüyüş platformunun projesi onaylandı. Biz de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl sonuna kadar Türkiye´de tek olacak kale içerisinde raylı sistemle kalemizi turizme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan Başkan Tavlı, kalede bulunan Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait eserlerin Ordu Müzesi´ne teslim edildiğini dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2022-05-30 09:39:54



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