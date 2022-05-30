Ordu’da çakıl yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde çakıl yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf D. (57) idaresindeki 34 AFR 420 plakalı çakıl yüklü kamyon, Güneycik Mahallesi’nde bulunan özel bir şirkete ait çakıl ocağından yükleme yaptıktan sonra Demircili Mahallesi’nde virajı alamayarak bir alt yola devrildi. Kazada araçta bulunan İlhami Özel (30) kamyondan atlaması sonucu yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçtan atlayan ve yaralanan şahıs, ekipler tarafından Kumru Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri de kamyon içerisinde sıkışan sürücüyü yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarttı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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