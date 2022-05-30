Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu Ordu Şehir Hastanesi’nin bağlantı yolları Ordu Çevre Yolu ile bağlantılı olacak Hastanenin çevre illerin geçiş ve kavşak noktasında bulunması sebebiyle bölgede önemli bir sağlık merkezi haline gelmesi için çalışmalar tam gaz devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu Ordu Şehir Hastanesi’nin bağlantı yolları Ordu Çevre Yolu ile bağlantılı olacak Hastanenin çevre illerin geçiş ve kavşak noktasında bulunması sebebiyle bölgede önemli bir sağlık merkezi haline gelmesi için çalışmalar tam gaz devam ediyor

İHA

Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu Ordu Şehir Hastanesi’nin bağlantı yolları Ordu Çevre Yolu ile bağlantılı olacak Hastanenin çevre illerin geçiş ve kavşak noktasında bulunması sebebiyle bölgede önemli bir sağlık merkezi haline gelmesi için çalışmalar tam gaz devam ediyor

Yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi ile eş zamanlı yapılması gereken ulaşım, enerji, doğalgaz, taşkın koruma, altyapı ve üstyapı işlerinin zamanında bitirilmesi amacıyla Ordu Valisi Tuncay Sonel’in başkanlığında 3. Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
26 Aralık 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi'nin planlandığı gibi 2023 yılında hizmete açılması amacıyla çalışmaları yakından takip eden Vali Tuncay Sonel, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gereken hassasiyetin gösterildiğini ve yüklenici firmanın da çalışmaları güzel bir şekilde yürüttüğünü ifade eden Vali Sonel, “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’in de katılımıyla bugün toplantımızı yapıyoruz. Geçen toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi, varsa Ankara düzeyinde takip edilecek konuların değerlendirilmesi önemli. Çevre yolundan Ordu Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak bağlantı yolunun şehir içinden ulaşımı sağlayacak yolların yapımı ile diğer ilgili kurumların yapacağı çalışmalarında eş zamanlı olarak bitmiş olması önemlidir” diye konuştu.
Vali Tuncay Sonel, “Hilmi Güler bakanımız bizim için önemli bir değer. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Ankara tecrübesi var. Bu birlikteliği güzel değerlendirmek lazım. Hastane inşaatında gelinen son durumu ilgili kurumlarımızdan dinleyerek istişarede bulunacağız” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise, “Yollar çok önemli. Ordu’daki trafik ve ulaşım açısından değil, civar illerden de buraya gelecek hastaları da göz önüne alarak imar planında çok önemli değişiklikler yaptık. Yollar yatırımın önemli bir parçası. İlave olarak buraya ulaşmak için öngörülenin dışında da yol yapıyoruz. Acile ulaşmak bakımından çok önemli. Onun dışında hafriyat konusunda çok güzel çalışmamız oldu. Buradaki işin hızlı yürümesi bakımından da, erken bitmesi açısından da etkisi oldu” ifadelerine yer verdi.
Toplantıda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planında yer alan hastane bağlantı yollarının tamamlanması, hastaneye bağlantı yolları ile ana girişte yer alan kavşağın üniversite genişleme alanı içerisinde bulunması nedeniyle Ordu Üniversitesi tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanarak sonuçlandırılması, Say Deresi'nin ıslah çalışmaları ile çevre yolundan hastane bağlantısının sağlandığı yolun kamulaştırma ve yapım işlerinin karayolları tarafından tamamlanması noktasında çalışmaların hızlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı.
Şehir Hastanesi şantiye binasında yapılan koordinasyon toplantısına Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, DSİ Şube Müdürü Mehmet Kurul, Karayolları Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban, ilgili kurum yöneticileri, Ordu Çevre Yolu inşaatı şantiye şefleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da çakıl yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da çakıl yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Varikosel erkeklerde kısırlığa sebep olabilir Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz: “Varikosel; erkeklerde testiste kirli kanı taşıyan damarlarda genişleme olmasıdır. Kısırlık şikâyetiyle gelen hastaların yüzde 40’ında görülmektedir. Anatomik yatkınlık nedeniyle sol tarafta, uzun ve zayıf insanlarda daha çok görülebilmektedir. Ameliyatla tedavisi mümkündür”
YEREL HABERLER Varikosel erkeklerde kısırlığa sebep olabilir Üroloji Uzmanı Op. ...
Fatsa’da paramotor sporu ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Fatsa’da paramotor sporu ilgi odağı oldu
Yıpranmış halde satın aldığı araca 90 bin TL’lik restorasyon yaptı: Görenler hayretle bakıyor Ordu’nun Fatsa ilçesinde eskimiş olarak satın aldığı otomobili 90 bin TL harcayarak, kendi elleriyle yepyeni bir görünüme kavuşturan makine mühendisi, hereksin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Yıpranmış halde satın aldığı araca 90 bin TL’lik ...
Ordu'da tarihi kale dehlizine raylı sistem 
YEREL HABERLER Ordu'da tarihi kale dehlizine raylı sistem 
Ünye'ye panorama bakış Kuşbakışı şehre bakan Panorama Kafe görkemli törenle açıldı
YEREL HABERLER Ünye'ye panorama bakış Kuşbakışı şehre bakan Panorama ...
Ordu´da `Müsilaj´ operasyonunda 8 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Ordu´da `Müsilaj´ operasyonunda 8 şüpheli adliyede
Liseli Muhammet, 1,5 ayda insansız kara aracı üretti
YEREL HABERLER Liseli Muhammet, 1,5 ayda insansız kara aracı üretti
Ordu’da berberin güvercinlerle dostluğu
YEREL HABERLER Ordu’da berberin güvercinlerle dostluğu
Ordu’daki ‘Müsilaj Operasyonu’nda 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Ordu’daki ‘Müsilaj Operasyonu’nda 8 şüpheli adliyeye ...
2 bin rakımlı yaylada atlı safari
YEREL HABERLER 2 bin rakımlı yaylada atlı safari
Ordu’da üreticilere 200 bin adet fide desteği Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Üreten kesimlerin yanında olmaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Ordu’da üreticilere 200 bin adet fide ...
Ordu’da, ‘Yeni Dünya Düzeninde Türkiye İçin Riskler ve Fırsatlar’ konulu panel
YEREL HABERLER Ordu’da, ‘Yeni Dünya Düzeninde Türkiye İçin Riskler ...
Başdanışman Uçum: Egemenlik savaşları süreçleri belirleyen pozisyona dönüşmüştür
YEREL HABERLER Başdanışman Uçum: Egemenlik savaşları süreçleri ...
Ordu´da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu´da silahlı kavga: 2 yaralı
Ordu'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.