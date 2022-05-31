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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencileri, okulun atölyesinde su arıtma cihazı üretti

İHA

Lise öğrencileri, okulun atölyesinde su arıtma cihazı üretti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde eğitim gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteği ile su artıma cihazı üretmeyi başardı. Seri üretime geçmeyi hedefleyen öğrenciler, cihazın servis ve bakımlarını da kendileri yapmayı amaçlıyor.
Okul olarak Türkiye’de ilk kez öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekip ile su artıma cihazı üretimine başlandı. Okulun atölyesinde üretimi sağlanan ve yaklaşık bir yıl boyunca tek filtre ile kullanılabilin su artıma cihazının servis ve bakımının da öğrenciler tarafından yapılması hedefleniyor.

“Kaliteli bir ürün ortaya çıktı”
Türkiye’de ilk defa bir okulda öğretmen ve öğrenciler tarafından su arıtma cihazını yaptıklarını ifade eden Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadık Akkiraz, “Arıtma alanında kaliteli bir ürün üretiyoruz. Amacımız öğrencilerimizin okulu bitirdiğinde iyi bir meslek sahibi olmalarıdır. Yaşayarak ve uygulayarak öğrencilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Okul olarak bölümlerimiz son derece döner sermaye işletmesiyle uygulamalı olarak eğitim yapmaya öğretmen ve öğrencileri teşvik ediyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle döner sermaye işletmesine verdiği önem ile bizler okul olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ülke ekonomisini de okul olarak katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Öğrencilerimiz hem iş öğreniyor, hem de para kazanıyorlar”
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Tesisat Teknolojisi Atölye Şefi Aykut Küçüker, ilk olarak projeye karar verdiklerini belirterek, “Üretimini gerçekleştirdikten sonra halkımıza daha uygun şekilde maliyeti olan bu su arıtma cihazımızı geliştirme adına bölüm hocalarımız ve öğrencilerimizle çalışmalarımızı devamlı sürdürüyoruz. En kaliteli filtre başta olmak üzere su arıtma cihazını yaparken kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Su arıtma cihazını yaparak piyasaya sürüyor, okulumuzun döner sermayesi ile birlikte öğrencilerimizde yaptıkları işten para kazanıyorlar. Öğrencilerimiz hem iş öğreniyorlar hem de kendilerine kazanç sağlıyorlar. Okul olarak da bu anlamda çok mutluyuz. Su arıtma cihazımızda 3 aşamalı filtre kullanıyoruz. Sonrasında membranımızı kullandıktan sonra toplamda yapılan işlemlerle 6 aşamada cihazımızı tamamlıyoruz. Fitre ömrü ise yaptığımız cihazlarda 1 yıla kadar olacak şekilde en kaliteli fitreyi kullanıyoruz. Türkiye’de ilk biz bu cihazı üreten okuluz. Seri üretime geçmek içinde arz ve talebe göre ön çalışmalarımız hazır. Satış, montaj ve destek için özel bir servis hizmeti sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Gün geçtikçe üretimi daha da hızlandırıyoruz”
"Hem öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz" diyen öğrenci Fatih Taşyürek, “Tesisat bölümü öğrencisiyim. Su arıtma cihazının yapılmasını tamamen öğrenerek burada kendimize gelir sağlıyoruz. Yaparak öğrendik ve uygulamalı olarak burada gün geçtikçe üretimi daha da hızlandırıyoruz. Meslek lisesine geldiğim için çok mutluyum. Mezun olduktan sonra da kendi bölümümle ilgili bir iş yapmak istiyorum. Öğretmenlerimiz gerçekten bizimle ilgileniyor. Su arıtma cihazını kısa sürede yapmayı öğrendik” şeklinde konuştu.
Öğrenci Umutcan Çağlar da su arıtma cihazı başta olmak üzere çok sayıda farklı işleri okulda öğrendiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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