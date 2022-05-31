Vali Sonel, sözünü tuttu 3 gün önce engeli olan kızı ve annesi ile sahilde yürürken karşılaşan ve elektrikli bisikleti sözü veren Vali Tuncay Sonel hayırseverlerin katkılarıyla temin ettiği bisikleti aileye sürpriz yaparak kendi elleriyle teslim etti

Ordu’da göreve başladığı günden bu yana şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra engeli olan bireylerin ailelerine, yetim ve öksüzlere, ihtiyaç sahibi ailelere özel ilgi gösteren Ordu Valisi Tuncay Sonel, yine bir engeli olan çocuğu ve ailesinin yüzünü güldürdü.

3 gün önce engeli olan kızı Arnisa ile sahilde yürürken Vali Tuncay Sonel ile karşılaşan anne Serpil Demir, engeli olan kızını gezdirebilmek, okula götürebilmek ve fizik tedavi merkezine götürüp getirebilmek için elektrikli bisiklete ihtiyaçları olduğunu ifade etmesi üzerine Vali Tuncay Sonel de “Ben size yok diyemem ki” diyerek söz verdiği elektrikli bisikleti, hayırseverlerin katkılarıyla temin etti ve bugün aileye sürpriz yaparak kendi elleriyle teslim etti.

Elektrikli bisikleti, 3 gün önce aileyle karşılaştığı yerde engeli olan Arnisa'ya ve ailesine teslim eden Vali Tuncay, “Size söz verdiğimiz elektrikli bisikleti, hayırsever dostlarımızın katkılarıyla temin edip getirdik. Hayırlı olsun. Kazasız, belasız, güle güle kullanın” diyerek, aileye teslim etti.

3 gün önce Vali Tuncay Sonel’den istediği elektrikli bisikleti karşılarınca görünce çok sevinen ve heyecanlanan anne Serpil Demir, “Allah’ım bin kere razı olsun sizden. Biz bu aracı alamazdık. Hayatımız boyunca sahip olamazdık. Kızımı çok mutlu ettiniz, bizi çok mutlu ettiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz” diyerek, duygularını dile getirdi.

Arnisa'nın babası Murat Demir de Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ederek, “Sürekli halkın içinde, halkla bu kadar yakından ilgilenen bir Valimiz var. Bu kadar ilgili, bu kadar duyarlı bir devlet büyüğü ile ilk defa Ordu’da karşılaştık. Ordu’muzun en büyük şansıdır Sayın Valimiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” diye konuştu.

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