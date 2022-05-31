Mobil sağlık tarama aracı ile kırsal mahallelerdeki vatandaşlar bilinçlendiriliyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hizmete sunulan mobil sağlık tarama aracı ile kırsal mahallelerdeki vatandaşlar sağlık konularında bilinçlendiriliyor, gerekli kontrolleri yapılıyor.

Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatı ile Altınordu Belediyesi tarafından sürdürülen mobil sağlık tarama hizmeti, özellikle kırsal mahallelerde yatağa bağımlı hastalar, yaşlılar ve engelli bireylere yardımcı oluyor. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen program çerçevesinde, tansiyon, şeker ölçümlerinin yanında röntgen, ultrason, EKG cihazı ile solunum ve işitme testleri de yapılabilen tam donanımlı mobil sağlık tarama aracı ile vatandaşlara hizmeti sunuluyor.

Kırsal mahalleleri gezerek insanları bilgilendirmeler de yapan mobil sağlık aracı ile son olarak Akçatepe Mahallesi’nde 105 vatandaşa, alanında uzman sağlık ekipleri tarafından hem ilk basamak sağlık hizmetleri sunuldu, hem de yaygın olarak görülen kanser türleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, mobil sağlık tarama aracının özellikle büyük yaştaki insanlar açısından önemine değinerek, “Yaşlı büyüklerimiz ve hastaneye gitmekte güçlük çeken hastalarımız, engelli kardeşlerimiz ile evde bakım ve tedavileri gereken hastalarımız için önemli bir hizmeti ifa ediyor. hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam konforunu arttırmak için her alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

Mobil sağlık tarama aracı İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile yapılan program doğrultusunda her gün kırsal mahallelerde sağlık tarama hizmetlerine devam edecek.

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