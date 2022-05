Minik öğrenciler ailelerine yeteneklerini gösterdi

Ordu’nun Ünye ilçesi Anafarta İlkokulu birinci sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride aileler eğlenceli bir gün yaşadı.

Ünye Anafarta İlkokulu 1H sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Serpil Çaklı önderliğinde bir sene boyunca hazırladıkları yıl sonu gösterilerini ailelerinin beğenisine sundu. Birbirinden farklı koreografide hazırlanan gösterilerde öğrenciler yeteneklerini sergilerken, aileler de çocuklarına destek verdi. Tiyatro, şiir, gibi farklı boyutlarda hazırlanan yıl sonu gösterisi öğretmenler ve ailelerden tam not alırken, gösteri sonunda ise bazı aileler duygusal anlar yaşadı.

Yıl sonu gösterisi açılışında konuşan Anafarta İlkokulu Müdürü Muhammet Yiğit, “Çocuklarımız birinci sınıf olmanın kaabiliyetini kazanmışlar. Saygı, sevgi, yazma ve akademik eğitimlerle çocuklarımız fazlasıyla kendilerini geliştirdiler. Burada sınıf öğretmenimiz Serpil Çaklı hocamızın da katkısı var. Öğrenmek sürekli olan bir aktivitedir. İnsanlar doğduğu günden itibaren öğrenmek isterler. Çocuklarımızı asla kısıtlamayalım. Çocuklarımız yetenekleri ölçüsünde mutlu olacakları işi yapsınlar” dedi.

Bir sene boyunca öğrencilerini gösteriye hazırlayan 1H Sınıf Öğretmeni Serpil Çaklı ise, “Çocuklarınızı bana 89 ay önce getirerek sınıfımda bana emanet etmiştiniz. En az sizler kadar bende heyecanlıydım. Çünkü her çocuk yeni bir başlangıç ve yeni hedeflere yol açan bir umuttu biz öğretmenler için. Aynı heyecanı bugünde yaşıyoruz. Çünkü bugün okumanın yazmanın her türlü beceri ve birikimleri sergilemenin mutluluklarını yaşayacakları, gelecekteki başarılarının adımlarının atıldığı bir gündür. Minik yüreklerin öğretmenlerin ellerinden tutup güvenerek ve inanarak ilk zafere imzaları attıkları gündür” diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası minik öğrenciler; şiir, sunum, oratoryo, skeç gibi hazırladıkları gösterileri ailelerine izletti. Program toplu resim çekinmelerinin ardından sonra erdi.

