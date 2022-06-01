Mutluluğun sırrı bu besinlerde saklı Diyetisyen Melisa Karataş, fiziksel ve zihinsel olarak rahatlığa kavuşmak için strese karşı iyi gelen gıdalar tüketilmesi gerektiğini belirterek önerilerde bulundu

Stresin kişinin yaşamdan memnuniyetini ve yaşam kalitesini etkileyen çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, “Stres, beyinde ve böbrekte hormonal değişikliklere sebep olur. Hormonel değişiklikler ise kan şekeri, kalp atışları, metabolik hız, mide, bağırsak faaliyetleri ve kaygı düzeyinde artış gibi vücutta bazı değişiklikleri tetikler. Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlığa kavuşmak için strese karşı iyi gelen gıdalar tüketebiliriz” dedi.

Stresin kişilerin yeme içme alışkanlıklarında zararlı değişikliklere neden olduğuna dikkat çeken Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Melisa Karataş, stresle başa çıkmamızı sağlayacak gıdalar hakkında tavsiyelerde bulundu. Stresin, kişinin yaşamdan memnuniyetini ve yaşam kalitesini etkileyen çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunun altını çizen Dyt. Melisa Karataş, “Stres, beyinde ve böbrekte hormonal değişikliklere sebep olur. Hormonel değişiklikler ise kan şekeri, kalp atışları, metabolik hız, mide, bağırsak faaliyetleri ve kaygı düzeyinde artış gibi vücutta bazı değişiklikleri tetikler” açıklamasında bulundu.



Kimsenin strese karşı bağışıklığı yoktur

Stresin yaşamın temel sorunlarından biri olduğunu; yaşı, cinsiyeti, konumu, statüsü ne olursa olsun hiç kimsenin strese karşı bağışıklığı olmadığını vurgulayan Dyt. Melisa Karataş, “Bu nedenle, stres konusunda bilgilenmek ve verebileceği zararların farkında olmak gerek sağlığın korunması ve gerekse okul veya iş yaşantısındaki başarı açısından büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin sınav kaynaklı veya yetişkinlerin hızla zorlaşan yaşam şartları, trafik sorunu, iş hayatı, insan ilişkileri gibi pek çok stres kaynağı vardır” diye konuştu.



Günü daha verimli geçirmek için bu besinleri tüketin

Dyt. Melisa Karataş fiziksel ve zihinsel açıdan rahatlığa kavuşmak için strese karşı iyi gelen gıdalarla bilgileri paylaştı:

“Bütün gece süren açlıktan sonra güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltı ile başlanması günün verimli geçmesine katkıda bulunacaktır. Rafine şeker tüketimini mümkün olduğunca azaltarak kan şekerini dengeleyici kompleks karbonhidrat kaynaklarının (kuru baklagiller, tam tahıl ürünleri, kepek ekmeği, bulgur pilavı vb.) tüketiminin artırılması sağlığınız açısından önemlidir. Kuru baklagiller, kuru meyveler, pekmez, tahin, yeşil sebzeler gibi demirden zengin besinlerin yeterli miktarlarda alınması bunun yanı sıra sinir sisteminin çalışmasında etkin B vitaminleri, magnezyum ve biotinden zengin besinlerin (tam tahıl ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar vb.) tüketiminin artırılması hem sağlığınız açısından hem de enerjinizin artması açısından yararlı olacaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirici C vitamininden zengin kuşburnu, portakal, yeşil biber, patates gibi gıdaların ve beta karotenden zengin havuç, koyu yeşil yapraklı sebzeler, sarı turuncu meyvelerin tüketiminin arttırılması güne daha dinamik devam edilmesinde yardımcı olacaktır.”



Günde 30 dakika yürüyüş strese iyi geliyor

Ders çalışırken, şeker ve şekerli besinler, cips, kuruyemiş, gazlı içecekler gibi besinler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek arası peynir, muz gibi meyveler, taze sıkılmış meyve suları ve kuru meyvelerin tercih edilmesinin kişinin başarısına katkı sağladığını söyleyen Dyt. Melisa Karataş, “Günlük kafein tüketiminin en fazla 2 fincan kahve ile sınırlandırılması, strese bağlı vücutta oluşan toksinlerin atılmasını kolaylaştırmak amacıyla günde en az 810 bardak su tüketilmesi, günde 30 dakika yapılacak düzenli egzersizin (tempolu yürüyüş, koşma, bisiklete binme vb.) hem stresin azalmasına hem de fiziksel egzersiz sonrası salgılanan bazı hormonlar nedeniyle zihinsel olarak rahatlamaya katkısı çok fazladır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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