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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tavlı: “Beton yol çalışmalarımızı hızlandırdık”

İHA

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye tarafından hizmete sunulan beton santrali ve konkasör şantiyesinin tüm mahallelerde başlatılan beton yol çalışmalarında ihtiyacı karşıladığını belirterek, çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Başkan Tavlı: “Beton yol çalışmalarımızı hızlandırdık”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye tarafından hizmete sunulan beton santrali ve konkasör şantiyesinin tüm mahallelerde başlatılan beton yol çalışmalarında ihtiyacı karşıladığını belirterek, çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve beraberindekiler ile birlikte Sofutepesi Mahallesi’nde vatandalar ile bir araya geldi. Mahallede yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin Mahalle Muhtarı Abdullah Coşkan ve mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunan Başkan Tavlı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

“Beton yol çalışmalarında düşük maliyetle iki kat hizmet üretiyoruz”
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ziyarette yaptığı konuşmada, “Mahallelerimizdeki en önemli sorun olan yol sorununu elimizden geldiği kadarıyla maksimum seviye de çözmeye çalışıyoruz. Bunun için bir kısmı Sofutepesi sınırları içinde olan konkasör şantiyesi ve beton santralini araçlarıyla birlikte belediyemiz ve dolayısıyla Ünye’mize kazandırdık. Bu kazanım ile yarı yarıya fiyat ile iki katı hizmet üretmeye başladık. Tesisimizin konumu da çok stratejik bir bölgede bulunuyor. Hem ham maddeye yakın, hem de hizmet götüreceğimiz mahallelerimize ulaşımı kolay. Bu stratejik çalışma da bize az maliyetle çok hizmet yapma fırsatı verdi. Günümüzde bir mikser beton 10 bin liraya mal oluyor. Bu da yaklaşık 15 km yol demek. Merkezden gelen ödenekte belli olduğu için soruna çözümü kendimiz bulduk. Biz yaptığımız doğru çalışmalarla bu maliyeti yarı yarıya düşürerek iki katı hizmet üretmeye başladık” dedi.
Su baskınları ve sel afetlerinde beton yolun öneminde değinen Başkan Tavlı, “Beton yolları yapmaya başladık ve özellikle küresel iklim değişikliğiyle birlikte sel afetleri yaşanan bölgelerimizde yaptığımız beton yolların sağlam olduğunu gördük, o yüzden buna yoğunlaştık. Maliyetleri yüksek olduğu için her mahallemizin belirli bir bölümünde beton yol çalışması uyguladık. Şuanda Ünye’mizin 85 mahallesinde 3 bin kilometre yol ağı var. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte en sıkıntılı bölgelerden başlamak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sizin bize emanet ettiğinizi namusumuz gibi koruyarak, paranızı da kendi paramızdan daha değerli bilerek sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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