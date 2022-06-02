Ordu’da arkadaşlar arasındaki kavga cinayete dönüştü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.



Olay, ilçeye bağlı Çaytepe Mahallesi’nde dün gece sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araya gelen arkadaşlar Rüstem Soytal (69), Ertuğrul Bebek (54) ve K.K. arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Rüstem Soytal, yanında bulunan bıçak ile arkadaşı olan Ertuğrul Bebek’i bıçaklayarak yaraladı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yara alan şahıs, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ertuğrul Bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Rüstem Soytal ise sevk edildiği Perşembe Adliyesi’nde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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