Ordu'da kuyumcudan 365 bin TL’lik altın çalan 2 zanlı yakalandı

Ordu’nun Gölköy ilçesinde bir kuyumcu dükkanına girerek piyasa değeri yaklaşık 365 bin TL olan altın çalan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, Kuşluvan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında dün gece sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin camını kırarak içeri giren 2 zanlı, yaklaşık 356 bin liralık ziynet eşyası alarak kaçtı. İhbar üzerine Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü Gölköy ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından koordineli olarak çalışma başlatıldı. Kimlik tespiti için güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.A. ile F.Y. olduğu tespit belirledi.

Şüpheliler, Gölköy ve Fatsa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çalınan altınlar ele geçirildi.

Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

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