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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da 200 bin fide toprakla buluşturuldu

İHA

Ordu’da 200 bin fide toprakla buluşturuldu

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilere destek vermek amacıyla başlatılan uygulama ile üreticilere 200 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.
Belediye Başkanı Aşkın Tören’in, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilere destek vermek amacıyla geçtiğimiz yıl 100 bin fide ile başlattığı uygulamada bu sene 200 bin sebze fidesi üreticilere dağıtıldı. Ekipler tarafından dağıtımı 72 mahalledeki üreticilere ücretsiz olarak gerçekleştirilen salatalık, domates, biber ve patlıcan fideleri topraklar buluşturuldu.
Altınordu’nun üretim potansiyelini harekete geçirmek için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Biz üretimin, alın terinin, emeğin ne demek olduğunu ve ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Kırsal mahallelerimizde çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal destekler ve hibeler ile hem stratejik bir alan olan gıda güvenliğine yönelik bir adım atıyoruz hem üretimi teşvik edip çeşitlendiriyoruz hem de üreticilerimizin gelir kaynaklarını çoğaltmaya çalışıyoruz. 200 bin ücretsiz sebze fidesi desteğimiz de bu anlamda atılmış önemli bir adımdır. Çiftçilerimiz üretsin, topraklarımız ekilsin dikilsin. Üreticilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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