Kur’an-ı Kerim kursu öğrencileri şenlikte buluştu

Ordu’nun Ünye ilçesinde, kaymakamlık ve müftülük tarafından organize edilen '46 yaş Kur’anı Kerim Kursları Çocuk Şenliği' ile çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen etkinlik, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye İlçe Müftülüğü tarafından, Ünye Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyonda minik çocuklara yönelik eğlence ve gösteri programı düzenlenirken, dua, ilahi, Kur’anı Kerim okuma ile çeşitli organizasyonlar yapıldı, küçük öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşan Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş, “Çocuklarımız bizim huzurumuz, neşemiz, duamız, bereketimiz, geleceğimiz, umudumuz, çiçeklerimizdir. Memleketimizin her köşesinde bu şekilde yavrularımızın yetişmesi bizi heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu organizasyonda hocalarımızın emeği çok büyüktür, emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, “Çocuklarımızla çok duygulu anlar yaşıyoruz. Burada çok büyük emeğin olduğunu görmekteyiz. Bu emekte başta kaymakamımız, müftümüz, hocalarımız ve anne babalarımız vardır. Bu organizasyonların hayata geçirilmesi noktasında ismi bilinmeyen hayırseverlerimiz vardır. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugünün yavruları geleceğimizdir. Bu çocuklarımızı milli, manevi ve inandığımız değerler çerçevesinde yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program yapılan akrobasi gösterilerin ardında sonra erdi.

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