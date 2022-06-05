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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit aileleri ve gazilerin GAP gezisi istekleri yerine getirildi

İHA

Şehit aileleri ve gazilerin GAP gezisi istekleri yerine getirildi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit aileleri ve gazilere vermiş olduğu Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gezisi sözünü yerine getirdi.
Ordu’da göreve başladığı günden itibaren şehit ailelerini ve gazileri yalnız bırakmayarak her fırsatta hal ve hatırlarını sorarak ziyaretler gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, şehit aileleri ve gazilere vermiş olduğu GAP gezisi sözünü yerine getirdi. İl genelinde 250 şehit ailesi ve gazinin katılacağı, 6 ayrı grup halinde uçak ve otobüsle gerçekleştirilecek GAP gezisi, Altınordu Kaymakamı ve aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu Vali Yardımcısı Vekili görevini yürüten Erkan Karahan koordinesinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malül Gazileri Yardımlaşma Derneği (POLŞAD) Başkanı Şenel Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, devletin ve hayırseverleri katkısıyla yapılıyor.
Şehit aileleri ve gazilerden oluşan 43 kişilik ilk grup GAP turunu tamamlayarak Ordu’ya döndü. Diyarbakır’ın surları, tarihi camileri, antik çağın ilk yerleşim yerlerinden olan Hasankeyf, Midyat’ta Telkari’lerin imal edildiği dükkanlar, Mor Gabriel Manastırı, en önemli arkeolojik keşiflerden biri kabul edilen ve halen kazıların sürmekte olduğu Göbeklitepe, Birecik Kelaynaklar, Halfeti tekne turu başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezen şehit aileleri ile gaziler, çok keyifli bir gezi olduğunu söyleyerek, unutmayacakları bu güzel anı için Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ettiler.
GAP gezisine katılan şehit aileleri ve gaziler, “Sayın Valimizden ne zaman bir talepte bulunsak her zaman bizlerin yanında oluyor. GAP gezisi hayalimiz vardı. Bu hayalimizi gerçekleştirdi. Bizlere her zaman destek olan Vali Tuncay Sonel’e teşekkürlerimizi sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz, Allah razı olsun. Gittiğimiz her ilde unutulmayacak anılar biriktirmemize vesile oldu. Çok memnun kaldık” dedi.

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