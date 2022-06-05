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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes Y. idaresindeki 52 ACY 497 plakalı otomobil ile Ünal Ç. idaresindeki 52 ACG 675 plakalı ciple çarpıştı. Kaza araçlar savrulurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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