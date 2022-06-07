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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daha temiz bir çevre için birbirleriyle yarıştılar

İHA

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 17 Haziran Çevre Haftası nedeniyle "Gelecek Nesillere Daha Temiz Bir Çevre" bırakabilmek adına farkındalık etkinliği yapıldı.

Daha temiz bir çevre için birbirleriyle yarıştılar

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 17 Haziran Çevre Haftası nedeniyle “Gelecek Nesillere Daha Temiz Bir Çevre” bırakabilmek adına farkındalık etkinliği yapıldı.
Çevre Haftası nedeniyle öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar, siyasi parti temsilcilerinden oluşan 500 kişilik grup Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan Demas Plajı'na son bulan çevre yürüyüşü yaptı. En fazla çöpü toplayan kişiye ödül verilecek duyurusundan sonra liman içerisinde adeta birbirleriyle yarışarak çevre temizliği yaptılar. Bu çevre temizliği sırasında öğrencilerin çöp kapma yarışı ilginç görüntüler oluşturdu. Çevre temizliği sırasında özellikle etrafa sık aralıklarla bırakılmış boş alkol şişeleri tepki çekti.

Demas uzunkum plajında farkındalık programı
Hep birlikte yapılan yürüyüş ve çevre temizliğinin ardından Demas Uzunkum Plajı'nda çevre temalı farkındalık etkinlikleri başladı. Belediye çalışanları tarafından plastik çöp kovaları kullanılarak yapılan “Daha Temiz bir Fatsa” için ritim çalışması ilgiyle izlendi. Müzik öğretmeni Hakan Zorba ve ekibi tarafından çevre türküleri katılımcılarla birlikte söylendi.

“Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek için herkes duyarlı olmalı”
Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay etkinlikte yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde temiz bir çevrenin önemini daha fazla hissettiklerini belirterek, “Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek için gerek bireysel, gerekse toplumsal olarak bu konuya duyarlılık göstermemiz gerekiyor. Tabii ki bu duyarlılığı çocuklarımıza da aşılayabilmek için gerek ailelerimize gerekse eğitimcilerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Biz de Fatsa Belediyesi olarak bu sorumlulukla hem çevre kirliliğine dikkat çekmek için Çevre Haftası'nı kutlamak amacıyla bu etkinliği düzenledik" dedi.
Etkinlikte tüm çevre etkinliğine katılan öğrencilere “Çevreci Eğitim Seti ve Tohum Kalemİ” dağıtımı yapıldı.
Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi Oyuncuları İlker Taze ve İbrahim Çapkın “Başka Dünya Yok” isimli tiyatroyu sahnelediler. Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Naile Şahin'in çevre kirliliğini dikkat çekmek amacıyla drama gösterisi gerçekleştirdi. Çevre Haftası nedeniyle okullar arası yapılan resim, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmalarında dereceye girenlere protokol mensupları tarafından ödülleri takdim edildi.

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