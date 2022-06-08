Yarışmada her iki grup birinci oldu

Kabadüz Kaymakamlığı tarafından Yokuşdibi İlkOrtaokulu bahçesinde trafik bilgi yarışması düzenlendi.

Her iki grubunda birinci olduğu yarışmada kıyasıyla birbirleriyle yarışan öğrenciler izleyicilerden büyük alkış aldı. Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, ”Öncelikle tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok keyifli, güzel bir yarışma oldu. Trafik kültür düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek amacıyla trafik işaret ve levhalarının öğretildiği yarışmamızda kıyasıya bir mücadele oldu. Her iki grubumuzu birinci ilan ettik” dedi.

Şahin, yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen kolluk personeline, öğretmen ve idarecilere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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