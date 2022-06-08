Aralan: “Sağlık Hayat Merkezimiz birçok alanda hizmet veriyor”

Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, “Kurumumuzda fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı tarafından danışmanlık hizmetleri ve sigara bırakma polikliniğinde hekimimiz tarafından poliklinik hizmeti verilmektedir” dedi
Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Sağlıklı Hayat Merkezi ile ilgili bilgiler veren Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, “Fizyoterapi ve fiziksel aktivite birimi, egzersiz (spor) salonu, gebe bilgilendirme sınıfı, verem savaş birimi, KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi), sigarayı bırakma polikliniği, diyetisyen/sağlıklı beslenme danışmanlığı ve psikososyal danışmanlık birimleri bulunmaktadır” diye konuştu.
Aralan, “KETEM birimimizde; 3065 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 4069 yaş arası kadınlara meme kanseri, 5070 yaş arası kadın ve erkeklere bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.