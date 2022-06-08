Fındık zurufundan yem üretildi Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin fındık kapsülünden hayvan yemi çalışmaları olumlu sonuç verdi Fındık kapsülü samandan daha değerli çıktı

Türkiye’nin fındık deposu Doğu Karadeniz Bölgesi’nde halk arasında ‘fındık kapsülü’ olarak nitelendirilen, fındığın ayıklama makinesi olan patoza verildikten sonra çoğu zaman ahırlarda hayvan altlarında değerlendirilen veya sobalarda yakacak olarak kullanılan zuruftan hayvan yemi üretildi.

Göreve geldiği günden bu yana özellikle tarım, turizm, enerji alanlarında uyguladığı projelerle Ordu’ya farklı bir vizyon aşılayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni bir ilke imza attı. Başkan Güler’in talimatıyla başlatılan fındık kapsülünden kaba hayvan yemi üretimi çalışmaları olumlu sonuç verdi.



Fındık kapsülü samandan daha değerli çıktı

Fındık üretimi yapılan kentlerde gübrelemede kullanılmasının yanı sıra büyük çoğunluğunun çöpe atıldığı fındık kapsülünü hem verimli alanlarda değerlendirmek hem de ekonomiye kazandırmak isteyen Başkan Güler, ilk olarak laboratuvar ortamında fındık kapsülünün analizini yaptırdı. Ham protein ve enerji değeri açısından yüksek olan samandan daha değerli çıkan kapsülden bununla birlikte yem üretimi çalışmaları başlatıldı.



Kendi tasarımları ile yem üretim makinesi yapıldı

Kapsülün yeme çevrilmesi için kendi bünyelerinde tasarladıkları makine ile kapsüller öğütülmeye başlandı. Tasarlanan makinede öğütülen kurutulmuş fındık kapsülü diğer kaba yemler ile karıştırılarak hayvanlara verildi ve çalışmalar bu neticede olumlu sonuçlandı.



İl ekonomisine 150 milyon katkı sağlaması bekleniyor

Maliyetlerin yüzde 70’ini oluşturan yem konusunda alternatif olarak üretilen fındık kapsülünden kaba yem, Ordu ekonomisine ilk aşamada 150 milyon lira katkı sağlanması beklenirken üreticilere de büyük anlamda kolaylık sağlayacak.



“İhraç eder duruma da gelebiliriz”

Başkan Güler, üretilen kaba hayvan yemlerinin Türkiye’de kullanılmasının yanı sıra dış ülkelere de ihraç eder duruma gelebileceklerini ifade etti. Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Kendi kendine yeten kent ve kendi kendine yeten bir ülke durumundayız. Bu anlamda fındık kapsülünden hayvan yemi denemesi yaptık ve bunda başarılı olduk. Hem gıda değeri hem de kalite açısından önemli bir ürünü elde etmiş olduk. Bunu Türkiye’de, özellikle fındık üretimi yapan bölgelerde yem olarak kullanabileceğiz. Bu da daha önceden büyük ölçüde israf edilen veya daha değişik amaçlar için kullanılan fındık kapsülünü yem olarak kullanma imkanını sağlıyoruz. Bu yem ithalatında bize önemli bir avantaj sağlamış olacak. Belki de fazlasını ihraç eder duruma geleceğiz.”



“Kendi tasarımımızı yaptık”

Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORYAZ (Ordu Yazılım) şirketinin bu çalışmaya dahil olarak kendi tasarımları ile kapsül öğütme makinesi ürettiklerine dikkat çeken Başkan Güler, “Büyükşehir Belediyemizin iştiraki ORYAZ şirketimiz yani yazılım şirketimiz hem yazılım konusunda hem de mekanik üretim konusunda önemli adımlar atıyor. Bu makinede kendi dizaynımız. Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu sloganına uygun olarak bu ifadelerin altını doldurarak Türk ekonomisine yeni imkanlar sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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