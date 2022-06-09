Ordu’da kargalar sürü halinde vatandaşları kovaladı Olayın nedeni güvenlik kameraları izlenince anlaşıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde anne karga, yaralı halde yerde yatan yavrusuna yardım etmeye çalışan otopark görevlisini ve işletme müdürünü metrelerce kovaladı.

İlçenin Çamurlu Mahallesi’nde bulunan bir restoranda otopark görevlisi olarak çalışan Murat Bulat, araç parkının bir köşesinde bulunan şemsiyelerin üstünde sürü halinde kargaların ses çıkardığını gördü. Sese doğru yönelen görevli bu sırada kargaların kendisine saldırdığını fark etti. Durumdan şüphelenen otopark görevlisi işletmenin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Bu sırada olayı işletme müdürüne de anlatan Murat Bulat, araçların olduğu alanda yeniden inceleme yaptı.

Yerde yatan yavru kargayı gören otopark görevlisi ve işletme müdürü olayı anlamalarının ardından müdahale etmek istedi. Şemsiyelerin ve işletmenin terasında bekleyen sürü halindeki kargaların, yavru kargayı almaya çalıştıkları sırada saldırdıklarını anlayan görevliler durumu Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliğine haber verdi. Kısa sürede otoparka gelen ekipler yaralı yavru kargayı almaya çalıştıkları sırada anne karga ve diğer kargalar bu sırada Doğa Koruma Milli Parklar görevlisine saldırdı. Otopark görevlisinin yardımıyla yavru kargayı bulunduğu yerden bir kutuya koyan Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, yavru kargayı alarak tedavi ettirmeye götürdü.



“Kafamızın üzerine yanaşarak saldırdılar”

Olay anında yaşadıklarını anlatan işletmenin otopark görevlisi Murat Bulat, “Burada kargaların çok gürültülü bir şekilde ses yaptığını duydum. Sonra bende ne olduğunu merak ettim. Sonra güvenlik kameralarına bakarak bize saldırdıkları zamanı araştırdığımızda yavru bir yaralı karganın olduğunu fark ettim. Sonrasında kurtarmaya çalıştık ama bizi diğer kargalar yaralı yavrunun yanına yanaştırmadı. Çok fazla bağırarak kafamızın üstüne yaklaşarak saldırmaya başladılar. Biz de daha sonra kimseye bir şey olmaması için Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şubesine haber verdik. Yaralı kargayı aldılar ve tedavisi tamamlanınca yeniden doğaya salınacağını söylediler” dedi.

Karganın tedavisi için veterinere götürüleceğini söyleyen Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şubesi Görevlisi Samet Bulut, “Şuan kargamızı aldık ve Ulubey ilçemizde tedavisi için bir veterinere götüreceğiz. Tabii, normalde kargaları almamız yasak ancak böyle bir durumlarda bizler yaralı olduklarında alarak tedavi ettiriyoruz. Mutlaka kargaların yarası falan yoksa onlara dokunmayalım” diye konuştu.

Yaralı karganın ise tedavisinin tamamlanması sonrası yeniden aynı yerde doğal ortamına salınacağı bildirildi.

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