Ordu'da 40 yıllık hayal gerçekleşti 550 dönümlük OSB'de ilk üretim ve istihdam yapıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinin 40 yıllık hayali olan, 550 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk üretim ve istidam gerçekleşti.

Killik Mahallesi'nde kurulumu devam eden Ünye OSB'de, inşaat çalışmaları bir yandan devam ederken yapımı tamamlanan bir firma ise ilk istihdam ve ilk üretimini yaptı. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu, OSB'de incelemelerde bulundu.



“Her fabrika üretime, istihdama katkı sağlayacak durum arz ediyor”

Yapım aşamasında olan firmaların inşaat alanların ziyareti sonrası konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Burada fabrikalarımızın yükselmesi ilçemiz ve ülkemiz için sevindirici bir gelişmedir. Çünkü burada yükselen her fabrika üretime, istihdama katkı sağlayacak durum arz ediyor. Dolayısıyla ben buradaki yatırımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“OSB artık ilk imalatı için hazır hale geldi”

OSB'de bazı yatırımcıların imalatına başladığını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Organize Sanayi Bölgesi'nde kamulaştırma alanlarının tamamının sorunu çözüldü. Diğer yandan alt yapım ihalesi yapılmıştı. İhalenin yapılmasıyla birlikte müteahhit firmanın talepleri üzerine süreç içerisinde bazı teknik konularda karayolları, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve OSB Genel Müdürlüğü ile yazışmalar yapıldı. Onlarla ilgili sonuca doğru gelmekteyiz. Yine bu anlamda OSB’nin Ünye’ye daha hızlı hizmet verebilmesi adına burada şu anda sanayi müteşekkirlerimizden bizden ruhsat talep edenlerin yapım işlerine başlayabilmeleri için işlemlerine müsaade ettik. Bugün geldiğimiz noktada şu bulunduğumuz alan neredeyse imalat yapmak üzere artık hazır hale gelmiş durumdadır. Diğer taraftan yatırımcı bir firmamızın da inşaatlarının yükselerek tamamlanmaya doğru yaklaştığına şahit oluyoruz. Yine burada bir tekstil fabrikamızın çalışmalarına baktığımızda temel çalışmalarının sonuna doğru geldiğini gördük. Yani OSB’de sanayicilerimizin bir an önce bölgenin istihdamına katkı sunmak, şehrimizin ekonomisine destek vermek adına faaliyetlerini hızlı bir şekilde yürütmektedirler” diye konuştu.



“OSB’nin başarısı Ünye’nin başarısıdır”

OSB'de her yapılan yatırım ve başarının ilçenin bir başarısı olduğuna dikkat çeken Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, “Şu an burada yatırımı biten ve diğer yatırımlara başlayacak olan canı gönülden teşekkür ediyorum. Onların başarılı olması bizim ve Ünye’mizin başarılı olması demektir. O açıdan burada diğer yatırım yapacak firmalarımızda inşaatlarına başlayarak hazırlıklarını sürdürüyorlar. Burada emeği geçen firmalarımızı ve devletimizin kamu kurumlarını unutmayarak onlarında burada katkısının olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası Ünye Organize Sanayi Bölgesi heyeti ilk üretim ve istihdam yapan firmayı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.