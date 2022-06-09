Boğulma tehlikesi geçiren liseli Yiğit, kurtarılamadı

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Ahmet BAYRAK/ ALTINORDU (Ordu), (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisi Yiğit Arayan (17), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

Olay, 7 Haziran'da Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yiğit Arayan, arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından kıyıya çekilen Arayan, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Arayan, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yiğit Arayan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Aydere köyüne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2022-06-09 11:47:48



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