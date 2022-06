TEKNOFEST’e katılan öğrencilerden bilim fuarı

Ordu’nun Ünye ilçesi Meçhul Asker Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan bilim fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Ünye Meçhul Asker Ortaokulu tarafından 72 öğrenci ve 10 danışman rehber öğretmenle birlikte geleceğin teknolojik ürünlerinin tasarlandığı fuarda TEKNOFEST’e katılan projeler de sergilendi. 8 inceleme, 8 araştırma ve 8 tasarımdan oluşan 24 proje içerisinde bulunan bazı teknolojik buluşlar, gelecek yıl düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına aday olarak gösterildi.



“TEKNOFEST’e katıldık, yine katılacağız”

Her sene düzenlenen TEKNOFEST yarışlarına 4 projeyle katıldıklarını ve yeniden katılmak için proje oluşturduklarını ifade eden okulun ben bilimleri öğretmeni bilim fuarının yürütücüsü Hasan Ali Güven, “Bilindiği üzere TÜBİTAK, MEB’e bağlı okullarda bilim kültürünü geliştirmek ve öğrenciler arasında bilimsel projelerde değer katmak amacıyla her yıl düzenlenen bir etkinliği gerçekleştirdik. Biz de Meçhul Asker Ortaokulu olarak bu sene 24 projemizle bilim fuarımızı açtık. 8 inceleme, 8 araştırma ve 8 tasarım olmak üzere 10 danışman öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bunu organize ettik. Sergimizde gerçekten TEKNOFEST’e katıldığımız önemli projelerimiz var. Tabii, burada bakanlığımızın bizleri teşvik etmesi çok önemlidir. Çocuklarımızda da bu anlamda iyi yetenekleri var. İnşallah her yıl daha güzel projelerde buluşuruz. Yine şu an 4 projemizi oluşturarak gelecek yıla dair TEKNOFEST’e hazırlanıyoruz. Bu yılda zaten TEKNOFEST’e 4 projeyle katıldık. Umarım öğrencilerimiz yeni projeleriyle başarılı olacaklardır diye düşünüyorum” dedi.

Açılan bilim fuarı gün boyu sergilenmesinin ardından sona erdi.

