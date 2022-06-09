Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

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Ordu’da uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Ordu merkezli İstanbul, Antalya ve Samsun illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 fişek halinde 5 gram esrar maddesi, 2 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 100 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

14 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

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