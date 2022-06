Kılıçdaroğlu: Fındıktaki sorunları çözeceğiz inşallah (2)

KANAAT ÖNDERLERİ, MUHTARLAR VE STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu´da, `Kanaat Önderleri, Muhtarlar, STK´lar, Meslek Odaları Buluşması´ toplantısına katıldı. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi´nde düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, her bir vatandaşın altılı masaya baktığında kendi temsilcisini gördüğünü söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkarılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Her bir vatandaş, kim olursa olsun, muhafazakarı da kendi temsilcisini görüyor, liberali de kendi temsilcisini görüyor. Sağcısı, solcusu da kendi temsilcisini görüyor. Bizi birleştiren, bir araya getiren bu ülkenin içinde bulunduğu durumdur, buradan Türkiye'nin çekip çıkarılması lazım. Her birimizin sorumluluğu var ve her birimiz sorumluluğumuzun bilincinde hareket etmek zorundayız" dedi.

`KİM KUL HAKKI YEDİYSE ONLARLA HESAPLAŞACAĞIZ´

Kul hakkı yiyenlerle hesaplaşacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin gelişmesini istiyorum, bu ülkede kadın erkek eşitliği istiyorum, kadınların büyük sıkıntı yaşadıklarını biliyorum, onların da haklarının teslim edilmesi gerektiğine inanıyorum ve ben helalleşme kavramını da bunun için dillendirdim. Artık ayrışmayalım, bizim de kusurumuz vardır, bizim de yanlışlarımız vardır, yanlışlardan arınmamız lazım, yanlışlar yaptıysak, birisine zarar verdiysek oturup onunla helalleşmemiz lazım ve helalleşme kültürünü de bu topraklara getirmemiz lazım. Helalleşmek demek kul hakkı yiyen kişiyle helalleşmek değil, o ayrı bir şey onlarla hesaplaşacağız. Yüce yaradan ne diyor, 'her türlü günahla gel ama kul hakkı ile gelme' diyor. Kim kul hakkı yediyse onlarla hesaplaşacağız. Ama onun dışında gücü elinde bulunduran kişi eğer birilerine haksızlık yapmışsa, birilerinin hakkını ve hukukunu ihmal etmişse, birisine sıkıntı yaratmışsa onlarla bizim helalleşmemiz lazım" diye konuştu.

`FINDIĞIN KİLOSU 4 DOLARDIR´

Kendisine yöneltilen `Fındığın taban fiyatı ne olmalı´ sorusu da cevap veren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sürekli olarak bu da tartışılır. Eğer siz 4 doların karşılığında bir fiyatı belirlerseniz her yıl düzenli olarak evet fındığın kilosu 4 dolardır. 'Karşılığında Türk lirası neyse o olmalıdır' denmesi lazım. 4 dolar sakın çok büyük rakam olarak görülmesin. İktidar sahiplerine de seslenmek isterim. 4 doları çok büyük bir paradır diye görmeyin. Sadece alın terini karşılıyor. Mazota, gübreye, ilaca gelen zamları ve fiyatların yükseldiğini hepimiz iyi biliyoruz. Fındıkta standart bir rakam belirleyeceksiniz."

`84 MİLYON İNSAN HEP BERABER BİR AVUÇ İNSANA ÇALIŞIYORUZ´

Türkiye´nin çok zengin bir ülke olduğunu, asıl sorunun memleketin yönetimi olduğunu, 2018 yılında Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu sistem kimin için çalışıyor. Bunu sorgulamanız lazım. Kimlere çalışıyor, kimlerin lehine, kimlerin aleyhine. Kimler kimlere hizmet eder noktaya taşındı. Bunun sorgulanması lazım. 84 milyon insan hep beraber bir avuç insana çalışıyoruz. Bütün kaynaklar bir avuç insana gidiyor. Ordulu kardeşlerime söz veriyoruz. Bu haksızlığa tahammül eden bütün kardeşlerime söz veriyorum. Bu haksızlığı ve adaletsizliği ben çözmezsem, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri burnundan fitil fitil getirmezsem, ben niye siyaset yapıyorum. Getireceğim" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-06-09 15:28:30



