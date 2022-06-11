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Golbol Kadın Milli Takımı Ordu´da kamp çalışmalarını tamamladı

DHA

Golbol Kadın Milli Takımı Ordu´da kamp çalışmalarını tamamladı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz´de aralık ayında yapılması planlanan dünya şampiyonası öncesi Ordu´da yaptığı kamp çalışmalarını tamamladı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı, aralık ayında Portekiz´de yapılması planlanan dünya şampiyonası için kampını Ordu´da yaptı. Atatürk Spor Salonu ve Yeni Ordu Stadı´nda 15 gün boyunca antrenman yapan Ay-Yıldızlı ekip, çalışmalarını bugün tamamlayarak, kentten ayrıldı.
Milli Takım Antrenörü Gültekin Karasu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, verimli bir kamp sezonu geçirdiklerini söyledi. Takımdaki genç oyuncularla ilk olarak önümüzdeki günlerde Finlandiya´da yapılacak olan U19 Avrupa Şampiyonası´na katılacaklarını belirten Karasu, "Ordu´daki kamp programımız çok verimli geçti. Sadece geldiğimiz ilk birkaç gün iklim nedeniyle sorunlar yaşadık ancak daha sonra adapte olarak verimli bir kamp dönemi geçirdik. Buradan gerekli kazanımlarımızı alarak kamp arasına geçeceğiz, sonra Finlandiya´da U19 Avrupa Şampiyonası var. Takımımızın içerisinde genç sporcularımız da vardı bu sefer. Onlarla Avrupa Şampiyonası´na gideceğiz. Oradan geldikten sonra Fransa ve ülkemiz Ankara´da özel turnuvalarımız olacak. Onlarla beraber tekrar kamplarımıza devam edip, muhtemelen Portekiz´de aralık ayında yapılacak olan dünya şampiyonasına hazır bir şekilde gideceğiz inşallah" diye konuştu.
`PORTEKİZ´E YALNIZCA ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNEREK GİDECEĞİZ´
Karasu, Türkiye´ye iki kez altın madalya kazandırdıklarını da ifade ederek, "Bizim sporcularımız en son bilindiği üzere Tokyo´da şampiyon oldular. Yani en yüksek yere bayrağı diktiler. 2016 yılında da şampiyon olmuştuk yine. Onun için katılacağımız bütün turnuvalarda hedef hep şampiyonluktur. Keza şimdiki dünya şampiyonasının da bir özelliği var; bu zamana kadar hiç kısmet olmamıştı dünya şampiyonu olmak. Ya finalde kaybetmişiz ya üçüncü olmuşuz ama hiç şampiyon olamamışız. Onun da bize ayrı motivasyonuyla beraber, Portekiz´e yalnızca şampiyonluğu düşünerek gideceğiz" şeklinde konuştu.
`KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIZ´
Golbol Milli Takım Kaptanı Sevda Altınoluk, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydederek, "Bugün kampımızın son günü ve kampımızın çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Çok iyi hazırlandık. Şu an bile çıkın oynayın deseler, şampiyonluk için oynarız. Takımımız çok iyi. Portekiz´deki dünya şampiyonasına da bir altın madalya yakışır diyorum. İki paralimpik şampiyonasından sonra bizim bir altın madalyamız eksik dünya şampiyonası için. Bunu kazanmak için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız ve bu ekiple de şampiyonluğu getireceğimize canı gönülden inanıyorum" ifadelerinde bulundu.
Milli takım oyuncusu Sevtap Altınoluk ise "Hedefimiz şampiyonluk. Daha önce dünya şampiyonasında altın madalyamız yoktu. İnşallah altın madalyayı hedefliyoruz. Takım halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Antrenmandan detay görüntüler
-Antrenör Gültekin Karasu ile röportaj
-Takım kaptanı Sevda Altınoluk ile röportaj
-Takım oyuncusu Sevtap Altınoluk ile röportaj
DHA-Spor Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-06-11 15:09:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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