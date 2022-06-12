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Ordu'ya şehit ateşi düştü

DHA

Ordu'ya şehit ateşi düştü


Mustafa KIRLAK/ ÜNYE (Ordu), (DHA)PENÇEKilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir'in (34) acı haberi, Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri´nin, Kuzey Irak´ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü PençeKilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP´nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.
ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
Şehit Demir´in acı haberi, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Yaşar ve annesi Suriye Demir´in yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Demir'in yakınları, taziye evine akın etti. Yaşar ile Suriye Demir'in 4 çocuğunun en küçüğü olan şehit Demir'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Demir'in cenazesinin kente getirildikten sonra, İnkur Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
VALİ SONEL VE GÜLER BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı diledi. Sonel, paylaşımda; "PençeKilit Harekatında K. Irak´ta alçak bölücü terör örgütlerince yerleştirilen EYP´nin infilak etmesiyle şehit olan OrduÜnyeli İs.Uzm. Çvş. Gökhan Demir evladımıza Allah´tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de "PençeKilit Operasyonu bölgesinde alçak teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, şehit olan Ordu Ünyeli hemşehrimiz Uzman Çavuş Gökhan Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK
2022-06-12 00:12:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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