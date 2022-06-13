Ordu’da ekonomiye büyük katkı: Güneşten 1 milyon gelir elde edildi

Ordu’nun Akkuş Belediyesi tarafından kendi enerjisini üretmek ve belediye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulan güneş enerji santrali bir yılda 960 megavat enerji üretirken 1.8 milyon TL de gelir getirdi.

İlçenin Gökçebayır Mahallesi'nde 13 bin 500 metrekarelik alana 2 bin 376 panel kullanarak kurulan güneş enerji santrali üretime devam ediyor. Akkuş Belediyesi’nin kendi enerjisini üretmek ve belediye bütçesine katkı sağlamak amacıyla kurduğu güneş enerji santrali bir yılda 860 megavat enerji üretirken belediye bütçesine de 1.8 milyon TL katkı sağladı.



“Akkuş bölgenin enerji üssü oldu”

Akkuş’un yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin bir yer olduğunu söyleyen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçede daha önce hidroelektrik santrali ve rüzgâr enerji santrali olduğunu, son olarak güneş enerji santralinin ise kendilerinin kurduklarını söyledi. Başkan Demirci, “Doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi konusunda Akkuş'umuz bir merkez olacak demiştik. Hidroelektrik santrali, rüzgâr enerji santrali derken Akkuş Belediyesi olarak bizler de yenilenebilir enerjiden istifade etmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir yıl önce güneş enerji santralimizi kurmuştuk. Aradan geçen bir yılda güneş enerji santralimiz 960 megavat enerji üretirken belediyemiz bütçesine de 1.8 milyon TL katkı sağladı. Böylesine güzel bir yatırımı ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz” dedi.



Akkuş’ta rüzgâr ve güneş enerji santrali sayısı artacak

Doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi konusunda çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini belirten Başkan Demirci, “Akkuş’ta hem Ordu Büyükşehir Belediyesi hem de özel sektör tarafından rüzgâr enerji santralleri yapılmasının planlandığını söyledi. Akkuş Belediyesi olarak ilçenin Gökçebayır mahallesindeki 30 dönümlük alana ikinci güneş enerji santralinin kurulması için yakın zamanda çalışmalara başlanacağını belirten Başkan Demirci, 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanan proje ile yıllık 2.4 milyon KW elektrik üretileceğini söyledi.

Başkan Demirci şuanda ilçede hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerji santrallerinden toplamda 54 megavat enerji üretildiğini, yapılacak yeni yatırımlarla bu sayının 70 megavata çıkacağını ifade etti.

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