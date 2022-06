Öğrencilerden geri dönüşümlü sanat sergisi 3 bin parça atık malzemeyi geri dönüşüme kazandırdılar, hayal güçleriyle 500 resim yaptılar

Ordu’nun Ünye ilçesinde Meçhul Asker Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan proje sayesinde 3 bine yakın atık malzeme geri dönüşüme kazandırılırken, yapılan 500'e yakın resim de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Meçhul Asker Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nuray Atay ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatma Varilci öğrencilerinin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Cumhuriyet Meydanı'nda açtıkları ortak sergiyle taçlandırdı. Yapılan çalışmalarla birlikte atıl durumda olan teneke kutular, cam şişeler, kravatlar, kullanılmayan çaydanlıklar öğrenciler tarafından geri dönüşüme kazandırılırken, diğer taraftan hayal güçlerini ise karakalem, yağlı boya, sulu boya, pastel, akrilik boya gibi malzemeler kullanarak resmettiler.



“Geri dönüşüm çevre için önemli rol oynamaktadır”

Geri dönüşümün çevre adına önemli bir rol oynadığını belirterek, geri kazanılacak her ürünün 21. yüzyılda önem arz ettiğini ifade eden Meçhul Asker Ortaokulu Müdürü Murat Yeşiltaş, “21. yüzyıl teknolojik gelişmelerle birlikte çevre sorunlarının arttığı bir yüzyıl oldu. Bu yüzyılda hızlı nüfus artışı ve kaynakların azalmasıyla birlikte geri dönüşüm çok önemli bir hale geldi. Çünkü atık malzemelerin kullanılmaması çevre kirliliğini büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu yüzden Teknoloji ve Tasarım Öğretmenimiz Nuray Atay 'geri dönüşümle ilgili öğrencileriyle bu konuda ürünler yaptıklarını' söyledi. Bununla ilgili bizlere sergi açmak istediğini anlattığında bizler de gönülden destekledik. Çünkü çevre için geri dönüşüm çok önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca yine Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Fatma Varilci de öğrencileriyle bir yıl boyunca resim sanatı üzerine çalışma gerçekleştirdi. Öğrencilerini sanata yönlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmalarla güzel eserler ortaya çıkardılar” dedi.



“Evimizdeki atık malzemeleri sanata dönüştürdük”

Yıl boyunca öğrencileri ile birlikte çöpe atılacak her malzemeyi sanata dönüştürerek çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nuray Atay, “Uzun yıllardır ben geri dönüşümle alakalı ufak çalışmalar yapıyordum. Bu yıl öğrencilerimle beraber bunu büyük bir sergiyle taçlandırabileceğimizi düşündük. Bütün yılların birikimiyle beraber öğrencilerimizin ders dışı etkinliği olarak çalıştıkları bir proje oldu. Çocuklarımız öğle aralarında ve ders çıkışlarında canı gönülden uğraşarak yaptılar. Evimizde arta kalan teneke kutular, cam şişeler, kravatlar ve aklımıza gelebilecek bütün atık malzemeleri değerlendirerek güzel bir sergiye dönüştürdük” diye konuştu.



“Sanata açılan pencerede çocuklarımızın hayallerini gördük”

Yıl boyunca öğrencilerinin hazırladıkları resimlerle onların hayal güçlerine de şahitlik ettiğini ifade eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatma Varilci, “Yıl boyunca öğrencilerimizle karakalem, yağlı boya, sulu boya, pastel, akrilik boya gibi alanlarda resim üzerine çalışma gerçekleştirdik. Aslında sanata dair ne varsa ufak dokunuşlarımız oldu. Sanata açılan pencerede o çocuklarımızın hayallerini görmek benim için çok onur verici bir durum oldu. Bu sergimizde 100 civarında tablomuz, 400 civarında ise suluboya, pastel ve karakalem çalışmalarımız var” şeklinde konuştu.

Her iki sergiyi ayrıca Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de gezerek incelemelerde bulundu.

