Ordu’da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

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Ordu’da uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor.

Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 12 operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde veya evlerinde yapılan aramalarda 3 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 14 kök kenevir ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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