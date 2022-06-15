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Ordu’da şarjlı bank Ordu Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisi ile çalışan ve 6 adet telefon aynı anda şarj edilebileceği bank üretti

İHA

Ordu'da sokakta dolaşırken telefon, tablet gibi "şarjım bitti" sorunu tarihe karışıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen "Güneş Enerjili Şehir Mobilyaları" vatandaşlara oturup dinlenmenin yanı sıra akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarını şarj etme imkânı sunuyor.

Ordu’da şarjlı bank Ordu Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisi ile çalışan ve 6 adet telefon aynı anda şarj edilebileceği bank üretti

Ordu’da sokakta dolaşırken telefon, tablet gibi “şarjım bitti” sorunu tarihe karışıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen “Güneş Enerjili Şehir Mobilyaları” vatandaşlara oturup dinlenmenin yanı sıra akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarını şarj etme imkânı sunuyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi klasik belediyecilik dışında teknolojiyi her alanda kullanarak vatandaşlara verilen hizmet kalitesini arttırıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi ORYAZ, tüm tasarım ve teknolojisinin kendisine ait olduğu “Güneş Enerjili Şehir Mobilyası” üretti. Üretimi yapılan ve şehrin birçok noktasına konulacak olan bu mobilyalar vatandaşların hem oturup dinlenmesine hem de telefon, tablet gibi elektronik cihazları şarj edebilmesini sağlayacak.

Güneş ışığı enerjiye dönüşüyor
Estetik görüneme sahip olan “Güneş Enerjili Şehir Mobilyası” 4’ü kablolu 2’si kablosuz olmak üzere aynı anda 6 cihaz şarj edilebiliyor. Mobilyalar içerisinde bulunan aküler sayesinde enerjiyi depoluyor. 1 saatlik enerji depolayan mobilyalar, depoladıkları 1 saatlik enerji ile elektronik cihazlara 30 saat şarj dolum imkânı sunuyor.
“Güneş Enerjili Şehir Mobilyası” çalışmalarını inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da çok önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Türk ekonomisine çok önemli ürünler kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Güler, “Ordu yazılım şirketimiz hem yazılım konusunda hem de mekanik üretim konusunda önemli adımlar atıyor. Ağaç sökme makinasından tekne üretimine, yazılım sayaçtan daha birçok çalışmaya imza atan şirketimizin ürünleri kullanılıyor. Ordulu mühendislerimizle bu alanda yeni ürünleri deniyoruz. Bunlardan bir tanesi de Güneş Enerjili Şehir Mobilyaları. Bu banklarda hem oturma hem de güneş enerjisi ile telefonlarınızı, tabletlerinizi şarj edebiliyorsunuz. Şu anda şarj edilebilir seviyede üretilen bu bankları ileride internet kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Kendimiz yaparak hem maliyetlerini çok aşağı çektik hem de Türk ekonomisine yeni ürünler katmış olduk. Bunlarla birlikte ‘Düşünen Üreten Yarışan Ordu’ sloganına uygun olarak yeni ürünleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Gençlerden tam not aldı
Projenin deneme çalışmalarını yakından takip eden gençlerde projeyi çok beğendiklerini belirttiler. Zaman zaman sokakta şarjlarının bittiğini ve ailelerine haber vermekte güçlük çektiklerini ifade eden gençler, uygulama ile hem bu sorunun ortadan kalkacağını hem de keyifli zamanlar geçirebileceklerini söylediler. Projeye tam not veren gençler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e de uygulama dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler.
“Güneş Enerjili Şehir Mobilyaları” en kısa sürede ilçelerde belirlenen alanlara kurulumu yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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