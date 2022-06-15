Perşembe Yaylası'nda orman gülleri ile renk cümbüşü Ordu’nun bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda açan sarı renkli orman gülleri, yaylada eşsiz bir manzara sunuyor

Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında kendini gösteren sarı renkteki orman gülleri, yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran yaylaların güzelliğine güzellik katıyor.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde açan orman gülleri ile yaylalar adeta sarıya boyandı. Ordu'nun Aybastı ilçesi sınırları içerisinde yer alan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda açan sarı renkli orman gülleri, yeşilin farklı tonlarında bulunduran yaylanın havasını değiştirdi. Kendine has kokusu bulunan ve kısa ömürlü orman gülleri ile yayla adeta sarı renge dönüşürken, bu doğa güzelliği özellikle şehir merkezinde yaşayan insanların da ilgisini çekiyor.

Stres atmak için ailesi ile birlikte Fatsa ilçesinden Perşembe Yaylası’na çıkan Musa Aydoğan, “Perşembe Yaylası, Karadeniz’in yayla turizminde son dönemlerde parlayan yıldızı. Bizler de sahil kesimlerinde yaşayan insanlar olarak hafta sonu tatilimizi bu güzel yaylada geçiriyoruz. Arkamızda bir haftalık süre içerisinde çıkan, yerel ağızda avu içekleri denilen orman gülleri var. Burada hava serin, doğa güzel ve imkanı olan vatandaşların güzel vakit geçirmeleri için Perşembe Yaylası oldukça ideal. Bir özelliği de sahile en yakın yaylalardan birisi. Fatsa ilçesinden Perşembe Yaylası’na yaklaşık bir buçuk saatte ulaşılıyor, ulaşım sorunu da yok” dedi.

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