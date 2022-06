İkinci el araç satın alacakları sevindiren haber: “Kurban Bayramı öncesi fiyat artışı beklenmiyor” Ordu’da galericilik yapan Bekir Ergen isimli esnaf, fiyatların son günlerde arttığını, Kurban Bayramı öncesi herhangi bir artışın beklenmediğini söyledi

Kurban Bayramı’na bir aydan az bir süre kalırken, ikinci el araç piyasasındaki yükselişin duracağı belirtiliyor. Ordu’da galerici esnafı Bekir Ergen, fiyatların son günlerde arttığını, şuan için bayram öncesi herhangi bir fiyat artışı beklemediklerini, araç için olmayan insanların biraz daha beklemesi gerektiğini söyledi.

Son günlerde dünya genelindeki ekonomik dalgalanma sonucu sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatları da yükseldi. Özellikle pandemi sürecinde artan fiyatlar karşısında bazı insanlar istedikleri aracı satın alırken, bazı vatandaşlar ise fiyatların düşmesini bekliyor. Ancak uzamanlar, fiyatların anormal bir şekilde yüksek olduğunu, acil ihtiyacı olmayan vatandaşların araç satın alma işini biraz erteleyebileceğini belirtiyor. Galericiler, farklı meslekler ile uğraşan insanların araç alım ve satımı yaptığını, bu durumun piyasayı olumsuz etkilediğini ifade ederek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şuan için herhangi bir fiyat yükselişi beklemediklerini ifade ediyor.



“Şuanda fiyatlar normalinden oldukça fazla”

Ordu galerici esnafı Bekir Ergen araba fiyatlarını gerçeğini yansıtmadığını ve fiyatların normalinden fazla olduğunu söyleyerek, “Şu anda araç fiyatları gerçekten çok ama çok fazla yükseldi bence bu fiyatlar araç bedellerinin üzerinde rakamlar gerçek fiyatları yansıtmıyor. Herkes aracın en iyisine binmek ister ama genelde 200 bin ile 500 bin bandına kadar olan araçları tercih ediyorlar. 500 bin bandı üzerindeki arabaları alanlar genelde binmek için değil, yatırım amaçlı alıyorlar. Bu durum da bizim piyasamızı sıkıntıya sokuyor. Çünkü bu sefere bu kişiler arabaları alıp saklıyorlar yani pahalı olunca satmak istiyorlar. Bu da piyasadaki araba arzını azaltıyor ondan dolayı sıkıntı oluyor” dedi.



“Kurban Bayramı öncesi fiyat artışı olmayabilir”

Kurban Bayramı öncesi piyasada herhangi bir artışın olmayacağını düşündüğünü belirten Bekir Ergen, “Kurban Bayramı’na kadar bence bir artış olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten araçlara çok daha fazlasıyla artışlarını yaptılar bundan sonra piyasanın biraz daha oturacağını düşünüyorum. Hatırlarsanız daha öncede yine beklenmesi gerektiğini söylemiştim şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Biraz daha beklesinler fiyatlar gerçekten çok şişkin fiyatlar araçların ederleri bu fiyatlar değil” ifadelerini kullandı.



“Aldığınız arabayı ekspertize götürün”

Ergen, araç alacak kişileri uyararak, satın alınan her aracın işinde uzman ekspertizlere baktırılması gerektiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

“Piyasada galericilerden çok başka meslek gruplarının da araç alım satımı yapıyor. Bu kişilerin piyasadaki fiyatları etkilediğini de biliyoruz. Araç ve alım satımı yapan galericilerin vergi ödüyor ancak bu kişiler ödemiyor. Biz galericiler bu işi yapıyoruz, bu işin vergisini veriyoruz ama bizim haricimizdeki kişiler bu araçları alıp satıyor. Usta alıyor, mühendis alıyor, memur alıyor, mobilyacı alıyor herkes araba alıp satıyor ama onlar bu vergiyi vermiyorlar ama biz her aldığımız arabada vergi veriyoruz. Burada devletimizin çok büyük bir vergi kaybı oluyor çünkü hiç kimse aldığı arabanın vergisini vermiyor. Devletimizin bir an önce çok basit bir sistemle bunu çözmesi gerekiyor. Bu sektör devletimizin çok çok para kazana bileceği vergi alabileceği bir alan. Bir de ihtiyaç sahibi olmayan insanların yatırım olarak dolar veya euro fazla arabanın fiyatının arttığını düşündükleri için tüm paralarını arabalara yatırıyorlar, bunlar hiç mantıklı değil.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.