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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalça ağrısıyla gitti dev yumurtalık kisti çıktı

İHA

Kalça ağrısıyla gitti dev yumurtalık kisti çıktı

Giresun’da yaşayan ve kalça ağrısıyla hastaneye giden 28 yaşındaki hemşire Seda Özçelik'in yumurtalıklarından 6,5 kilo ağırlığında kist çıktı. Kist kapalı cerrahi ile alındı.
Sağ kalça ağrısı şikâyetiyle başvurduğu Medical Park Ordu Hastanesi’nde yapılan değerlendirmeler sonrası yumurtalığında 30 santimetre civarında dev kist olduğu tespit edilen hemşire Seda Özçelik, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu ile Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat’ın birlikte gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile yumurtalığındaki dev kistten ve ağrılarından kurtuldu.
Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu ile Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat’ın, 1,5 saatte gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile hasta ameliyattan sonra 2 gün süren takibin ardından sağlıkla taburcu oldu.

6 kilo ağırlığındaki kist çıkarıldı
Gerçekleştirilen cerrahi operasyon sonrası hastanın yumurtalığından 6,5 kilo ve 30 santimetre büyüklüğünde kisti başarıyla çıkarttıklarını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu ile Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat şu bilgileri paylaştı:
“Giresun’da yaşayan 28 yaşındaki hastamız kalça ağrısı şikâyetiyle ilk önce çalıştığı hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği’ne başvurmuş. Burada yapılan radyolojik tetkiklerin ardından karın içinde kitle saptanmış. Kitlenin büyüklüğünden dolayı açık ameliyat önerilmiş. Hastamız açık ameliyat olmak istemediğinden dolayı araştırmalar üzerine tarafımıza başvurmuş. Burada yaptığımız radyolojik değerlendirmeler sonrası kitlenin karın içerisinde dev görünümünden dolayı bağırsak veya yumurtalık bölgesinde olduğu tam net ayırt edilemediğinden kitlenin bağırsak bölgesinde olması ihtimaline karşılık önlem olarak Genel Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. Nihat Polat’ı ameliyatımıza davet ederek hem tanı hem tedavi amaçlı laparoskopik ameliyat planladık. Ameliyat esnasında karın içine girdiğimizde kitlenin bağırsağında değil, yumurtalıklarında ve yaklaşık 30 cm çap, 6 kilo ağırlık civarında kist olduğunu gördük. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatın ardından 2 günlük gözlem sonrası hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik.”

Kadınlar vücutlarını tanımalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, yumurtalık kistinin bazı hastalarda acı, ağrı ve baskı şeklinde belirti verdiğini, bazı hastalarda ise hiçbir belirti göstermediğini ve tesadüf sonucu tespit edilebileceğinin altını çizdi. Opr. Dr. Çobanoğlu, bu hastalığın kadınlarda sık rastlanılan bir durum olduğunu, sinsi ilerleyen hastalıklar için kadınların vücutlarını tanımalarını ve jinekolojik kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini ifade etti.

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