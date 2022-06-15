Denize düşen şapkasını almak isterken ölümden döndü

Ordu’nun Ünye ilçesinde, denize düşen şapkasını almak için suya giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Burunucu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi teknesiyle denize açılan 60 yaşındaki Saadettin D.’nin şapkası rüzgarla birlikte savruldu. Denize uçan şapkasını almaya çalışan şahıs dengesini kaybederek denize düştü. Bu sırada çalışır halde bulunan teknesine yüzerek yetişmeye çalışan şahıs, suyun yorgunluğuyla denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizin ortasında suyun üstünde bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler adamı kurtarmaya çalıştı. Bir başka vatandaşın teknesiyle kıyıya çıkarılan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için kentte bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Öte yandan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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