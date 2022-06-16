Ordu'da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ordu'da, motosikletle köprü direğine çarptığı kazada yaralandıktan sonra getirildiği hastanede kendisine müdahale eden paramedik Şahin Demirci´nin başına perde demiriyle vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Sezer A., adliyeye sevk edildi. Kazada yaralanan Sezer A.'nın kolunun alçılı, başında ise bandaj olduğu görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-06-16 16:33:10



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