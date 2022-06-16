Ordu'da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırı (3)

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YURTDIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Ordu'da, motosikletle köprü direğine çarptığı kazada yaralandıktan sonra getirildiği hastanede kendisine müdahale eden paramedik Şahin Demirci´nin başına perde demiriyle vurduğu suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Sezer A., çıkarıldığı mahkemece yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-06-16 20:26:03



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