Ordu’da YKS heyecanı

Ordu’da üniversite hayali kuran binlere genç ve yetişkin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. Bazı adaylar ise kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetişti.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu'da da YKS heyecanı yaşayan adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren heyecan dolu bir bekleyiş içine girdi. Öğrenciler ve sınava yeniden girecek olan vatandaşlar, sınav yerlerine saat 10.00’a kadar kapıdaki güvenlik kontrolleri eşliğinde alındı. Bazı adaylar ise saniyeler kala sınava yetişti. Sınava son 15 dakika kala kapılar kapanırken, saat 10.15'de başlayan sınav saat 13.00’e kadar sürecek. Sınava giren öğrencilerin ailelerinin okulların kapılarında heyecanlı bekleyişi sürerken, öğrenciler sınavda, aileleri ise okul çevresinde ter döktü.

Öğrenci velileri çocuklarının uzun bir süredir sınava hazırlık yaptığını, sınav stresinin son anlarda daha çok arttığını ifade ederek, “Çocuklarımız sınav günü yemek bile yiyemediler, uyku uyuyamadılar. Gece sabah saatlerine kadar sınava çalıştılar. İnşallah Allah utandırmasın. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar, bizler de burada anne ve babaları olarak bekliyoruz” dediler.

Ülke genelinde 3 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı, 40 matematik, 40 Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 felsefe, 5 din kültürü, 5 tarih ve 5 coğrafya olmak üzere 120 sorunun sorulduğu sınav 165 dakika sürecek. YKS'nın ilk oturumu olan TYT, saat 13.00'da son bulacak.

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