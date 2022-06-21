Yoroz, dağcıların gözdesi oldu Ordu Yoroz Kent Ormanı, yapılan yenileme çalışmaları ile doğaseverler başta olmak üzere tatile gelenler, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanış gibi sporlara merak saranların uğrak noktası haline geldi

Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Haziran 2006’da Kent Ormanı olarak ilan edilen 930 rakımlı Yoroz Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla bambaşka bir kimliğe büründü. Yoroz Kent Ormanı son yapılan çalışmaların ardından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.



Başkan Güler: “Ordu dağcılık sporunda lider konuma geldi”

Ordu’da dağcılık sporunun gelişmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Güler, yapılan çalışmalar sonucunda Ordu’nun bu alanda lider seviyeye geldiğini vurguladı.

Yoroz Kent Ormanında yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ordu’da dağcılık turizmi yeteri kadar gelişmemiş ve hak ettiği değeri alamıyordu. Bunu kırmak ve bu alanda lider konuma gelmek için Yoroz Kent Ormanında önemli çalışmaları yaptık. İlk olarak burada yıpranmış olan yürüyüş basamaklarını yeniledik. Daha sonra zirveye yakın bir alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme çalışmalarını tamamlandı. Yoroz’da, son işlem olarak zirve noktasına seyir terası yapımı çalışmalarına da başlandı. Ekiplerin hummalı bir çalışma sürdürdüğü zirve noktasında gözetleme kulesi, oturma alanları, otopark ve WC kurulumlarının yanı sıra çevre düzenlemesinin yapılması ile çalışmalar sona ermiş olacak. Yapılan çalışmalar sonucunda cazibesi artan Yoroz Kent Ormanı yerli ve yabancı turistleri ağırlayarak hem burada konaklama imkânı sağlayacak hem de tırmanış yapmak isteyenlere önemli bir imkân sağlamış olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda ne gerekiyorsa yaptık. Hedefimiz ilimizde dağcılık sporunun gelişmesine katkı sunmak ve turizmin gelişmesini sağlamaktır.”

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