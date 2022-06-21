Ordu’da elektrik panosu yangını

Ordu’nun Altınordu ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Durugöl Mahallesi’nde bulunan bir sitenin ön kısmındaki panoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir siteye elektrik dağılımını sağlayan panodan dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen elektrik panosunu kuru sistemle söndürerek, yangını kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen elektrik dağıtım şirketi ekipleri de herhangi bir kazanın yaşanmaması adına alandaki elektriği kesti.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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