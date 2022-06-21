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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye’de modern hayvan pazarı hizmete açıldı

İHA

Ünye’de modern hayvan pazarı hizmete açıldı

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile kapasitesi iki katına çıkartılan ve yenilenen hayvan pazarı hizmete açıldı.
Önceden 200 büyükbaş ve 250 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olan Ünye Belediyesi Hayvan Pazarı, yeni yapılan çift yönlü 5 adet yeni peron ile birlikte 400 Büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan kapasitesine kavuşturuldu. Kapasite artırımının yanında çok sayıda sosyal donatı alanı eklenen ve mevcutları yenilenen Ünye Belediyesi Havyan Pazarı’nda mevcut kafeterya ve tuvalet yenilenerek büyütüldü. Hayvan pazarında tüm bunların yanında mescit gibi çok sayıda donatı da eklendi. Hayvan pazarının yolu da asfaltlanarak ulaşım konforlu hale getirildi.
Bölgenin en modern tesislerinden biri haline getirilen hayvan pazarının zemini de komple yenilendi. Beton bir zemin hizmete sunulurken, yine tesisin etrafı çevrilerek güvenli bir hale getirildi. Yine tesis girişlerinde kontrol noktası oluşturuldu ve 7 gün 24 saat güvenlik kamerası ile yaşanabilecek olumsuzların önüne geçilmiş oldu.
Ünye gibi büyük bir ilçede mevcut hayvan pazarının ihtiyaca cevap vermediğinin altını çizen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Yeni yapılan çalışmalarımızla hayvan pazarımızın hem kapasitesini iki katına çıkarttık, hem de donatılarla çok daha modern bir hale getirdik. Sadece ilçemize değil, tüm bölgeye hizmet veren bir tesis haline geldi, hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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