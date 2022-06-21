Derede balık avlarken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu’nun Korgan ilçesinde derede elektrik ile balık tutmak isterken akıma kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keş Deresi’nde elektrik ile balık avlamaya çalışan Oğuzhan Berber (25), kuzeni Cihan Berber (21) ve Mehmet G. (18) balık avlamak için dereye elektrik akımı verdi. Bu sırada akıma kapılan 3 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ekipler ve vatandaşların yardımı ile sudan çıkartılan yaralılar, Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Mehmet G. ise buradaki tedavisinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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