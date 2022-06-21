Balık avladıkları derede akımına kapılan 2 kuzen öldü, 1 kişi yaralı



Mustafa KIRLAK/KORGAN (Ordu), (DHA)ORDU'nun Korgan ilçesinde dereye elektrik vererek balık avladıkları sırada akıma kapılan kuzenler Oğuzhan Berber (25) ve Cihan Berber (21) hayatını kaybetti, arkadaşları Mehmet Güldür (18) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzenler Oğuzhan Berber ve Cihan Berber ile arkadaşları Mehmet Güldür, mahalledeki dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı. Bu sırada elektirk akımına kapılan 3 kişi dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Oğuzhan ve Cihan Berber ile Mehmet Güldür, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Güldür'ün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Korgan Mustafa KIRLAK

2022-06-21 23:12:18



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