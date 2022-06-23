Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

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Ordu’nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Yüceler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut S. yönetimindeki 54 TU 390 plakalı otomobil, Çiçek Köprüsü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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