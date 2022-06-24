Ordu’da midibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da midibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Ordu’da midibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolcu midibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, İslamdağ Mahallesi KumruFatsa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın A. idaresindeki 52 BP 415 plakalı yolcu midibüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 52 DB 948 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile midibüs sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Emine K. ile Emine K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: “HDP’yi masanın altına saklamışlar”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: “HDP’yi ...
AK Parti'li Kandemir: Sokağın sıkıntısı neyse, bizim yüreğimizin sıkıntısı da odur
YEREL HABERLER AK Parti'li Kandemir: Sokağın sıkıntısı neyse, bizim ...
Ordu Gençlik Merkezi Kitap Kafe yenilenerek hizmete açıldı
YEREL HABERLER Ordu Gençlik Merkezi Kitap Kafe yenilenerek hizmete ...
Ordu’da 42 mahallede beton yol çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Ordu’da 42 mahallede beton yol çalışması tamamlandı
Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
Ordu’da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ordu’da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
Derede balık avlarken hayatını kaybeden 2 kuzen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Derede balık avlarken hayatını kaybeden 2 kuzen son ...
Elektrikle balık avladıkları derede akıma kapılan 2 kuzen toprağa verildi
YEREL HABERLER Elektrikle balık avladıkları derede akıma kapılan 2 ...
'Taflan turşusu' tescillendi Ordu’da üretimi yapılan taflan turşusu coğrafi işaret tescili alındı
YEREL HABERLER 'Taflan turşusu' tescillendi Ordu’da üretimi yapılan ...
Fındık kabuğu değerleniyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındığın hem kapsülü hem de kabuğundan yararlanmak ve ekonomiye katma değer katacak yeni projeleri hayata geçiriyor. Başkan Güler’in öncülüğünde fındık kapsülünden hayvan yemi üretimi gerçekleştiren makinenin imalatını gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi yapılması amacıyla tesis kuruyor. Yapılan çalışmalarla fındık kapsül ve kabuğu üretici için ayrı bir gelir kapısı olacak
YEREL HABERLER Fındık kabuğu değerleniyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. ...
Ordu’nun meralarında ot verimliliği arttırılıyor
YEREL HABERLER Ordu’nun meralarında ot verimliliği arttırılıyor
60 yıl önce kurduğu lastik tamir dükkanını oğluyla beraber işletiyor Ordu’da 75 yaşındaki lastik tamircisi, yarım asrı geçen mesleğini oğluyla devam ettiriyor
YEREL HABERLER 60 yıl önce kurduğu lastik tamir dükkanını oğluyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.