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Uzmanından kemoterapi hastalarına uyarı Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Neslihan Özyurt: “İleride çocuk sahibi olmayı düşünen kemoterapi hastaları, tedaviye başlamadan önce sperm bankalarına başvurabilirler. Bu sayede kemoterapi başlamadan önce spermler dondurularak ileride kullanılmak üzere saklanabilir”

İHA

Uzmanından kemoterapi hastalarına uyarı Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Neslihan Özyurt: “İleride çocuk sahibi olmayı düşünen kemoterapi hastaları, tedaviye başlamadan önce sperm bankalarına başvurabilirler. Bu sayede kemoterapi başlamadan önce spermler dondurularak ileride kullanılmak üzere saklanabilir”

Cinsel fonksiyon bozukluklarının kemoterapi alan hastalarda kemoterapi tedavisinin etkisi ve veya psikolojik sorunlara bağlı ortaya çıkabildiğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Neslihan Özyurt, “İleride çocuk sahibi olmayı düşünen kemoterapi hastaları, tedaviye başlamadan önce sperm bankalarına başvurabilirler. Bu sayede kemoterapi başlamadan önce spermler dondurularak ileride kullanılmak üzere saklanabilir” dedi.
Cinsel fonksiyon bozukluklarının cinsel isteksizlik ve ilgide azalma, erkeklerde sertleşme sorunları, kadınlarda adet düzensizlikleri, orgazm olamama şeklinde ortaya çıkabildiğini işaret eden Medical Park Ordu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Neslihan Özyurt, ileride çocuk sahibi olmayı düşünen kemoterapi hastalarının tedaviye başlamadan önce sperm bankalarına başvurabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Özyurt, “Kemoterapi başlamadan önce spermler dondurularak ileride kullanılmak üzere saklanabilir. Bu sayede ebeveyn olma şansı tekrar kazanılabilecektir” diye konuştu.

Mutlaka korunun
Kemoterapi ilaçlarının yumurtalıkları ve hormonal durumu etkileyebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Neslihan Özyurt, “Bazen kemoterapi alırken normal adet kanamalarının düzeni değişebilir veya tamamen kesilebilir. Hormonal dengede değişiklikler olabileceği için menapoza benzer ateş basmaları, terleme, vajinada kuruluk, yanma gibi belirtiler olabilir. Verilen ilaca ve dozuna bağlı olarak geçici veya kalıcı kısırlık oluşabilir. Bazı kemoterapötikler yumurta ve spermlerin sağlığını bozucu etkileri nedeniyle sakat çocuk sahibi olma riskini artırabilir. Bu nedenle bu süreçte doktorunuza danışarak uygun doğum kontrol yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz. İlişkide prezervatif kullanılması hem kolay hem de en etkili korunma yöntemidir” ifadelerini kullandı.

Kişisel hijyene özen gösterilmeli
Uzm. Dr. Neslihan Özyurt, kemoterapi alan hastalar için cinsellikle ilgili şu önerilerde bulundu:
“Mutlaka eşinizle korkularınızı, sıkıntılarınızı paylaşın. Kusursuz bir bedene sahip olmak yerine, bir bütün olarak kendi benliğinizin önemini kavramanız birçok problemi çözecektir. Cinsel birlikteliği bir performans olarak değil, zevk olarak görmelisiniz. Partnerinizle birlikte psikiyatrik veya psikolojik yardım almak da faydalı olacaktır. Kadınlarda cinsel ilişki sırasında vajinal kuruluğa bağlı oluşan ağrılara karşı vajinal jeller kullanılmalıdır. Kişisel hijyene her zaman özen göstermek gerekir fakat kemoterapi alırken çiftlerin kişisel hijyene daha fazla dikkat etmesi, oluşabilecek enfeksiyonları önlemek için oldukça önemlidir.”

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