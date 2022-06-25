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Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı

İHA

Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı

Ordu’da, içerisinde dekan ve öğretim görevlilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 dekan hayatını kaybetti, 2’si ağır 19 kişi yaralandı.
Kaza, Gölköy ilçesi, Ulugöl Cihadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran tarihinde, Ordu Üniversitesi’nde düzenlenen, 27’nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak için kente gelen dekan ve öğretim görevlileri, bugün gezi için Ulugöl’e çıktı. Gezinin ardından geri dönüş yapan 52 AD 835 plakalı midibüs, virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, dekan, öğretim görevlileri ve ailelerinden oluşan 2’si ağır toplam 19 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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