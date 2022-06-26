Ordu'da dekanın öldüğü trafik kazasında 22 yaralı taburcu edildi



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-ORDU'nun Gölköy ilçesinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın hayatını kaybettiği midibüs kazasında yaralanan 25 kişiden 22'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Gölköy ilçesi Gölköy-Ulugöl kara yolu Cihadiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ordu Üniversitesi'nce düzenlenen '27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı' kapsamında kültür ve turizm gezisine katılan dekan, öğretim görevlileri ve ailelerini taşıyan 52 DA 835 plakalı midibüs, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

ORDU VALİSİ'NDEN YARALILARA ZİYARET

Kazada 25 yolcu yaralandı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel de yaralıları tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur'dan bilgi alan Sonel, yaralılara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. 25 yaralıdan 22'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan 2'sinin Samsun'a sevk edildiği, 1 kişinin ise Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-06-26 16:50:23



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